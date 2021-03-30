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Видения Кати привели ее в больницу и белые коридоры. Женщина поняла: к исчезновению девочки причастна рыжеволосая врач из ее грез. Помочь идентифицировать личность похитительницы Насти и освободить девочку из плена согласился Тимофей. В 4 серии детективного сериала Ворожка 2021 мужчина вместе с провидицей последовали за автомобилем злоумышленницы. Пара добралась до места назначения, но там их ждал не слишком «радушный» прием… Что случилось с Катей и Тимофеем? И нашли ли они на месте похищенных детей? Ответ на этот вопрос уже у следователя Супруна. Смотрите сериал Ворожка 4 серия от 30.03.2021, чтобы узнать развязку этого расследования.

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