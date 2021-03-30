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Видіння Каті привели її до лікарні та білих коридорів. Жінка зрозуміла: до зникнення дівчинки причетна рудоволоса лікарка з її марень. Допомогти ідентифікувати особу викрадачки Насті та звільнити дівчинку з полону погодився Тимофій. У 4 серії детективного серіалу Ворожка 2021 чоловік разом із провидицею попрямували за автівкою зловмисниці. Пара дісталася до місця призначення, але там на них чекало не надто «гостинне» приймання… Що сталося з Катею та Тимофієм? І чи знайшли вони на місці викрадених дітей? Відповідь на це запитання має слідчий Супрун. Дивіться серіал Ворожка 4 серія від 30.03.2021, аби дізнатися розв’язку цього розслідування.

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