У містичному детективному серіалі Ворожка 3 серія від 30.03.2021 глядачі дізнаються про раптове зникнення онучки полковника Олега Федоровича. Розслідування цієї справи керівник доручив слідчому Михайлу Супруну та зазначив: він дає йому зелене світло на будь-які дії, аби тільки той знайшов маленьку Настю. У 3 серії детективу-мелодрами Ворожка від СТБ підопічний Супруна Олексій згадав про ясновидицю Катю, яка напередодні допомогла слідству викрити вбивцю її сестри. Почувши це, Олег Федорович наказав долучити до цієї справи жінку з екстрасенсорними здібностями.

Парі слідчого та провидиці вдалося з’ясувати: між нянею та потенційним викрадачем дитини є зв’язок. А викрадення дітей за подібних обставин відбувалися неодноразово. Як пов’язані всі ці події? І чи вдалося Катерині побачити бодай щось, що допомогло в розшуках онучки полковника? Відповіді на ці запитання ви можете дізнатися просто зараз – дивіться серіал Ворожка 3 серія від 30.03.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Ворожка – 4 серія від 30.03.2021