В сериале Ворожка 2 серия от 29.03.2021 следователям удалось найти Ксению. Однако Екатерина была права – она ​​мертва! Тело девушки обнаружили на заброшенной стройке на улице Красноткацкая. Видение Кати было правдивым: и строительство, и красные ленты – все сошлось. Однако теперь нужно найти ответ на главный вопрос: кто и за что так жестоко поступил с Ксюшей?

Во 2 серии мелодрамы СТБ Ворожка ощущение Кати привело ее к начальнику сестры Григорию Сергеевичу. На разговоре он заметно нервничал, а его вопрос о том, рассказывала ли Ксюша ей о новых знакомствах, озадачил Катю. Неужели Григорий Сергеевич что-то скрывает? Узнайте больше – смотрите онлайн сериал Ворожка 2 серия от 29.03.2021 на сайте телеканала СТБ.

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