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Video: Ворожка: 2 серія дивитися онлайн – 29.03.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 2 серія від 29.03.2021. Український фільм Ворожка серія 2 вже на сайті
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Ворожка | 29.03.2021 | 2021

У серіалі Ворожка 2 серія від 29.03.2021 слідчим вдалося знайти Ксенію. Однак Катерина мала рацію – вона мертва! Тіло дівчини виявили на покинутому будівництві на вулиці Червоноткацька. Видіння Каті було правдивим: і будівництво, і червоні стрічки – усе зійшлося. Проте тепер потрібно знайти відповідь на головне запитання: хто й за що так жорстоко вчинив із Ксюшею?

У 2 серії мелодрами СТБ Ворожка відчуття Каті привело її до начальника сестри Григорія Сергійовича. На розмові він помітно нервував, а його запитання про те, чи розповідала Ксюша їй про нові знайомства, спантеличили Катю. Невже Григорій Сергійович щось приховує? Дізнайтеся більше – дивіться онлайн серіал Ворожка 2 серія від 29.03.2021 на сайті телеканалу СТБ.

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