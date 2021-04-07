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Video: Ворожка: 13 серия смотреть онлайн – 07.04.2021

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Когда следователи и оперативники смущенно разводят руками, за раскрытие преступления берется та, кто способна видеть сквозь рамки, которые нам устанавливает реальность. Ведь она – ворожка… Смотрите онлайн детективный мистический сериал Ворожка 13 серия от 07.04.2021 на сайте СТБ.

Похоже, что на этот раз в помощи главной героини нуждался майор Михаил Супрун. Второй раз мужчину оклеветали, пытаясь лишить его работы и спокойной жизни. Следователь наконец выкроил время для того, чтобы подготовиться к свадьбе, но в 13 серии детективного сериала Ворожка приятные хлопоты были прерваны вызовом к полковнику. В кабинете Олега Федоровича Супруна ожидало серьезное обвинение в превышении должностных полномочий и насилии по отношению к задержанным.

Смотрите онлайн сериал Ворожка 13 серия от 07.04.2021, чтобы получить ответы на главные вопросы:

  • Кто решил отомстить Михаилу?

  • Связаны ли эти обвинения с убийством его отца?

  • Неужели следователь в любой момент может попасть в тюрьму?

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