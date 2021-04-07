Коли слідчі та оперативники зніяковіло розводять руками, за розкриття злочину береться та, хто спроможна бачити крізь рамки, які нам встановлює реальність. Адже вона – ворожка… Дивіться онлайн детективний містичний серіал Ворожка 13 серія від 07.04.2021 на сайті СТБ.

Схоже, що цього разу допомоги головної героїні потребував майор Михайло Супрун. Вдруге на чоловіка почали зводити наклепи, намагаючись позбавити його роботи та спокійного життя. Слідчий нарешті викроїв час для того, аби підготуватися до весілля, але у 13 серії детективного серіалу Ворожка приємні клопоти перервалися викликом до полковника. У кабінеті Олега Федоровича на Супруна чекало серйозне звинувачення у перевищенні посадових повноважень і насиллі по відношенню до затриманих.

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Хто вирішив помститися Михайлу?

Чи пов’язані ці звинувачення зі вбивством його батька?

Невже слідчий в будь-який момент може потрапити до в’язниці?



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Дивитися онлайн серіал Ворожка – 14 серія від 07.04.2021