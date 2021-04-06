В детективном сериале Ворожка 11 серия от 06.04.2021 Аня наконец рассказала Васе о тайне, которую скрывала не один год… Как отреагировал на измену благоверный? И попытался ли отомстить Тимофею за длительную ложь? Скорее узнайте, а еще лучше – увидьте это своими глазами в 11 серии сериала Ворожка 2021. Тем временем семейные неурядицы упали как снег на голову и на другую семью. Жена вернулась из командировки, но вместо радушного приема ее встретила жуткая картина – тело мертвого мужа. Позже оперативники и следователь выяснили: скорбящая женщина дала ложные показания. На самом деле она не была в командировке, а ездила в Харьков.

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Что понадобилось жене покойника в другом городе?

Почему она солгала следователю?

Неужели женщина могла быть причастна к убийству любимого?

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