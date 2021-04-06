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Video: Ворожка: 12 серия смотреть онлайн – 06.04.2021

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Кто мог убить человека, оставив нетронутыми окно и дверь квартиры? Что это: мистика или умелая манипуляция? Ответы на эти волнующие вопросы нашел тандем следователя и провидицы. Смотрите онлайн детективный сериал Ворожка 12 серия от 06.04.2021 на сайте СТБ, чтобы также узнать развязку запутанного расследования.

Свое персональное следствие провел и Василий, пожелавший узнать, родной ли он отец их с Аней сына. В 12 серии детективного мистического сериала Ворожка мужчина обратился к Кате с просьбой помочь и найти ответ на главный вопрос. Провидица не отказала и попросила судмедэксперта Викторию сделать тест на отцовство. Что показал его результат: родство мальчика с Тимофеем или Васей? Не пропустите и узнайте, какой спектр эмоций пришлось пережить герою, прежде чем открыть судьбоносный конверт. Смотрите онлайн сериал Ворожка 12 серия от 06.04.2021.

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