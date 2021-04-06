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Video: Ворожка: 12 серія дивитися онлайн – 06.04.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 12 серія від 06.04.2021. Український фільм Ворожка серія 12 вже на сайті
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Хто міг вбити чоловіка, залишивши неушкодженим вікно та двері квартири? Що це: містика чи вміла маніпуляція? Відповіді на ці бентежні запитання знайшов тандем слідчого та провидиці. Дивіться онлайн детективний серіал Ворожка 12 серія від 06.04.2021 на сайті СТБ, аби також дізнатися розв’язку заплутаного розслідування.

Своє персональне слідство провів і Василь, який захотів дізнатися, чи він рідний батько їхнього з Анею сина. У 12 серії детективного містичного серіалу Ворожка чоловік звернувся до Каті з проханням допомогти та знайти відповідь на головне запитання. Провидиця не відмовила та попросила судмедекспертку Вікторію зробити тест на батьківство. Що показав його результат: родинний зв’язок хлопчика з Тимофієм чи Васею? Не пропустіть і дізнайтеся, який спектр емоцій довелося пережити героєві, перш ніж відкрити доленосний конверт. Дивіться онлайн серіал Ворожка 12 серія від 06.04.2021.

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