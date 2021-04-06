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Video: Ворожка: 11 серія дивитися онлайн – 06.04.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 11 серія від 06.04.2021. Український фільм Ворожка серія 11 вже на сайті
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Ворожка | 06.04.2021 | 2021

У детективному серіалі Ворожка 11 серія від 06.04.2021 Аня нарешті розповіла Васі про таємницю, яку приховувала не один рік… Як відреагував на зраду благовірний? І чи спробував помститися Тимофію за довготривалу брехню? Швидше дізнайтеся, а ще краще – побачте це на власні очі в 11 серії серіалу Ворожка 2021. Тим часом родинні негаразди впали як сніг на голову і на іншу родину. Дружина повернулася з відрядження, але замість гостинного приймання її зустріла моторошна картина – тіло мертвого чоловіка. Пізніше оперативники та слідчий з’ясували: жінка в скорботі дала неправдиві показання. Насправді вона не була у відрядженні, а їздила в Харків.

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  • Що знадобилося дружині покійника в іншому місті?

  • Чому вона збрехала слідчому?

  • Невже жінка могла бути причетною до вбивства коханого?

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