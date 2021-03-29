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Video: Ворожка: 1 серия смотреть онлайн – 29.03.2021

Смотреть онлайн сериал Ворожка - 1 серия от 29.03.2021. Украинский фильм Ворожка серия 1 уже на сайте
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Ворожка | 29.03.2021 | 2021

Не пропустите премьеру мистического сериала – смотрите онлайн мелодраму СТБ Ворожка 1 серия от 29.03.2021!

Екатерина и Ксения – родные сестры, которые живут в провинциальном городке. Катя работает в местной больнице, тогда как Ксюша мечтает вырваться из неперспективного города и покорить столицу. И она получает такую ​​возможность! Киевский банк предложил ей желанную работу. Долго не размышляя над предложением, Ксения согласилась на ним и моментально выехала в Киев. Вот только главная героиня сериала Ворожка в 1 серии пыталась любыми способами отговорить сестру от такого решения. Накануне отъезда Кате во сне пришло страшное видение: в нем Ксюша была вся в крови и говорила: «Киев, Киев, Киев»! Неужели это вещий сон?

Ксения не послушала сестру и помчалась за мечтой. Однако уже через неделю девушка неожиданно исчезла. На работе она не появилась, на контакт не выходила, а в съемной квартире – пусто. Куда исчезла Ксюша? Екатерина приехала на поиски! Все подробности смотрите онлайн в сериале Ворожка 1 серия от 29.03.2021 на СТБ.

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