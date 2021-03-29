Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Ворожка: 1 серія дивитися онлайн – 29.03.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 1 серія від 29.03.2021. Український фільм Ворожка серія 1 вже на сайті
Дивіться також
Ворожка |Серія 2 |29.03.2021| 2021
Ворожка: 2 серія дивитися онлайн – 29.03.2021...
Вірина любов |Серия 8 |25.03.2021| 2021
Вірина любов: 8 серія дивитися онлайн – 25.03.2021...
Вірина любов |Серия 7 |25.03.2021| 2021
Вірина любов: 7 серія дивитися онлайн – 25.03.2021...
Вірина любов |Серия 6 |24.03.2021| 2021
Вірина любов: 6 серія дивитися онлайн – 24.03.2021...
Вірина любов |Серия 5 |24.03.2021| 2021
Вірина любов: 5 серія дивитися онлайн – 24.03.2021...
Вірина любов |Серія 4 |23.03.2021| 2021
Вірина любов: 4 серія дивитися онлайн – 23.03.2021...
Ворожка | 29.03.2021 | 2021

Не пропустіть прем’єру містичного серіалу – дивіться онлайн мелодраму СТБ Ворожка 1 серія від 29.03.2021!

Катерина та Ксенія – рідні сестри, які живуть у провінціальному містечку. Катя працює в місцевій лікарні, тоді як Ксюша мріє вирватися із неперспективного міста та підкорити столицю. І вона отримує таку можливість! Київський банк запропонував їй омріяну роботу. Довго не обмірковуючи над пропозицією, Ксенія погодилася на неї та моментально виїхала до Києва. От тільки головна героїня серіалу Ворожка в 1 серії намагалася будь-якими способами відмовити сестру від такого рішення. Напередодні від’їзду Каті уві сні прийшло страшне видіння: у ньому Ксюша була вся в крові та промовляла: «Київ, Київ, Київ»! Невже це віщий сон?

Ксенія не послухала сестру та помчала за мрією. Проте вже через тиждень дівчина неочікувано зникла. На роботі вона не з’явилася, на контакт не виходила, а в орендованій квартирі – пусто. Куди зникла Ксюша? Катерина приїхала на пошуки! Усі подробиці дивіться онлайн у серіалі Ворожка 1 серія від 29.03.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Ворожка

Дивитися онлайн серіал Ворожка – 2 серія від 29.03.202

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close