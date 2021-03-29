Не пропустіть прем’єру містичного серіалу – дивіться онлайн мелодраму СТБ Ворожка 1 серія від 29.03.2021!

Катерина та Ксенія – рідні сестри, які живуть у провінціальному містечку. Катя працює в місцевій лікарні, тоді як Ксюша мріє вирватися із неперспективного міста та підкорити столицю. І вона отримує таку можливість! Київський банк запропонував їй омріяну роботу. Довго не обмірковуючи над пропозицією, Ксенія погодилася на неї та моментально виїхала до Києва. От тільки головна героїня серіалу Ворожка в 1 серії намагалася будь-якими способами відмовити сестру від такого рішення. Напередодні від’їзду Каті уві сні прийшло страшне видіння: у ньому Ксюша була вся в крові та промовляла: «Київ, Київ, Київ»! Невже це віщий сон?

Ксенія не послухала сестру та помчала за мрією. Проте вже через тиждень дівчина неочікувано зникла. На роботі вона не з’явилася, на контакт не виходила, а в орендованій квартирі – пусто. Куди зникла Ксюша? Катерина приїхала на пошуки! Усі подробиці дивіться онлайн у серіалі Ворожка 1 серія від 29.03.2021 на СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Ворожка – 2 серія від 29.03.202