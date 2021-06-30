Продолжаем смотреть сериал Список желаний. Серия 3 от 30.06.2021 показывает жизнь Маши в больнице. Она дружит со своей соседкой по палате, и по ее просьбе — ведь это может быть последний шанс сходить на концерт — участвует в розыгрыше билетов. Она пишет смс о том, как верит в чудо и хочет подарить ту же веру близкому ей человеку. Маша выигрывает, и вместе с Кириллом еще раз покидает больницу. На концерте она снова встречает Алексея, но все еще скрывает от него, что она больна. Из-за этого тот не знает, чем объяснить странные исчезновения Маши, и их отношения ухудшаются. Одновременно с этим прогрессирует и болезнь. Маша понимает, насколько серьезно ее состояние. Успеет ли она исправить ошибки, которые совершила, смотрите в сериале Список желаний серии 3 от 30.06.2021 на СТБ.

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Смотреть онлайн Список желаний — 4 серия от 30.06.2021