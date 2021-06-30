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Video: Список желаний: 4 серия смотреть онлайн — 30.06.2021

Смотреть онлайн сериал Список желаний (Список бажань) - 4 серия от 30.06.2021. Украинский сериал Список желаний (Список бажань) серия 4 уже на сайте
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Продолжение сериала Маши Синициной в сериале Список желаний в 4 серии от 30.06.2021. Машин счет блокируют по инициативе ее бывшей начальницы, которая тоже влюблена в Алексея и хочет выйти за него замуж. Маша пытается найти деньги на лечение, потому что ей становится все хуже. Она выполнила почти все свои желания, и за это время по-настоящему влюбилась в жизнь. Поэтому теперь Маша готова бороться. Она открывает Алексею правду о себе и своих чувствах к нему. Хватит ли мужчине смелости на то, чтобы остаться вместе с Машей? Сериал Список желаний серия 4 от 30.06.2021 испытывает героев и силу их чувств.

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