Продовження серіалу Маші Синициної в серіалі Список бажань в 4 серії від 30.06.2021. Машин рахунок блокують з ініціативи її колишньої начальниці, яка теж закохана в Олексія і хоче вийти за нього заміж. Маша намагається знайти гроші на лікування, тому що їй стає все гірше. Вона виконала майже всі свої бажання, і за цей час по-справжньому закохалася в життя. Тому тепер Маша готова боротися. Вона відкриває Олексію правду про себе і свої почуття до нього. Чи вистачить чоловікові сміливості на те, щоб залишитися разом з Машею? Серіал Список бажань серія 4 від 30.06.2021 відчуває героїв і силу їх почуттів.

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