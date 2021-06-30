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Video: Список бажань: 3 серія дивитися онлайн – 30.06.2021

Дивитися онлайн серіал Список бажань - 3 серія від 30.06.2021. Український серіал Список бажань серія 3 вже на сайті
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Список бажань | 30.06.2021 | 2021

Продовжуємо дивитися серіал Список бажань. Серія 3 від 30.06.2021 показує життя Маші в лікарні. Вона дружить зі своєю сусідкою по палаті, і на її прохання – адже це може бути останній шанс сходити на концерт – бере участь в розіграші квитків. Вона пише смс про те, як вірить в диво і хоче подарувати ту ж віру близькій їй людині. Маша виграє, і разом з Кирилом ще раз залишає лікарню. На концерті вона знову зустрічає Олексія, але все ще приховує від нього, що вона хвора. Через це той не знає, чим пояснити дивні зникнення Маші, і їхні стосунки погіршуються. Одночасно з цим прогресує і хвороба. Маша розуміє, наскільки серйозний її стан. Чи встигне вона виправити помилки, які зробила, дивіться в серіалі Список бажань серії 3 від 30.06.2021 на СТБ.

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