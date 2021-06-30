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Video: Список желаний: 2 серия смотреть онлайн — 30.06.2021

Смотреть онлайн сериал Список желаний (Список бажань) - 2 серия от 30.06.2021. Украинский сериал Список желаний (Список бажань) серия 2 уже на сайте
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Список желаний | 30.06.2021 | 2021

Во 2 серии сериала Список желаний от 30.06.2021 Маша отправляется в горы, но обнаруживает, что от настоящей жизни убежать невозможно. Она встречает в отеле владельца компании, в которой работала, Алексея, но не говорит о том, кто она. У них завязываются отношения. Маша впервые наслаждается жизнью, не думая о том, что об этом скажут люди вокруг. Этим она влюбляет в себя Алексея, и сама тоже начинает испытывать к нему чувства. Болезнь, которую Маша игнорирует, жестоко мстит за это. Из-за приступа Маша теряет сознание, к ней в горы приезжает ее лечащий врач Кирилл. Из больницы ее не выпускают, ей нужно лечение. Прислушается ли Маша к словам Кирилла или ее список, в котором еще остались невыполненные пункты, для нее важнее? Смотрите онлайн сериал Список желаний 2 серию от 30.06.2021 прямо сейчас.

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Смотреть онлайн Список желаний — 3 серия от 30.06.2021

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