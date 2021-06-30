У 2 серії серіалу Список бажань від 30.06.2021 Маша відправляється в гори, але виявляє, що від справжнього життя втекти неможливо. Вона зустрічає в готелі власника компанії, в якій працювала, Олексія, але не говорить про те, хто вона. У них зав’язуються стосунки. Маша вперше насолоджується життям, не думаючи про те, що про це скажуть люди навколо. Цим вона закохує в себе Олексія, і сама теж починає відчувати до нього почуття. Хвороба, яку Маша ігнорує, жорстоко мстить за це. Через напад Маша втрачає свідомість, до неї в гори приїжджає її лікуючий лікар Кирило. З лікарні її не випускають, їй потрібне лікування. Чи прислухається Маша до слів Кирила чи її список, в якому ще залишилися невиконані пункти, для неї важливіше? Дивіться онлайн серіал Список бажань 2 серію від 30.06.2021 просто зараз.

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