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Video: Список желаний: 1 серия смотреть онлайн — 30.06.2021

Смотреть онлайн сериал Список желаний (Список бажань) - 1 серия от 30.06.2021. Украинский сериал Список желаний (Список бажань) серия 1 уже на сайте
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Список желаний | 30.06.2021 | 2021

В сериале Список желаний в 1 серии от 30.06.2021 Маша Синицына из-за случайной мелкой аварии узнает о том, что у нее в голове есть опухоль. За несколько дней до обследования, которое покажет, рак ли это, жизнь ее переворачивается: она подменяет на работе заболевшую коллегу, из-за недоразумения ссорится с крупной звездой, ее обвиняют в воровстве и увольняют. В страхе перед тем, что ее жизнь закончится, так и не начавшись, Маша записывает то, что она обязательно хочет успеть за то время, что ей осталось. Она сбегает из города и отправляется в Буковель, чтобы выполнить одно из желаний и научиться кататься на лыжах. Успеет ли она выполнить свой список желаний? Смотрите онлайн в сериале Список желаний в 1 серии от 30.06.2021 на сайте СТБ!

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Смотреть онлайн Список желаний — 2 серия от 30.06.2021

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