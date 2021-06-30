У ссеріалі Список бажань в 1 серії від 30.06.2021 Маша Синіцина через випадкову дрібну аварію дізнається про те, що у неї в голові є пухлина. За кілька днів до обстеження, яке покаже, чи рак це, життя її перевертається: вона підміняє на роботі хвору колегу, через непорозуміння свариться з великої зіркою, її звинувачують в крадіжці і звільняють. У страху перед тим, що її життя закінчиться, так і не розпочавшись, Маша записує те, що вона обов’язково хоче встигнути за той час, що їй залишилося. Вона втікає з міста і відправляється в Буковель, щоб виконати одне з бажань і навчитися кататися на лижах. Чи встигне вона виконати свій список бажань? Дивіться онлайн в серіалі Список бажань в 1 серії від 30.06.2021 на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн Список бажань – 2 серія від 30.06.2021