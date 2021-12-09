Главные герои детективного сериала Швабра 2 сезон 7 серия от 09.12.2021 узнают радостную новость – Анна ждет ребенка! Николай Вершинин конечно же хочет жениться на своей возлюбленной, но Анна противится его решению. Для нее брак совершенно не обязателен, однако Николай настаивает на своем. Вершинину нужно решить всего одну проблему – развестись с бывшей женой, о которой он уже много лет ничего не слышал. В сериале Швабра 2021 генералу Сосновскому сообщают тревожную информацию. Четыре дня назад на улице Цветочной был найден труп Андрея Михалева, которого отравили тем же ядом, которым ранее Фатум пытался убить Анну. А это значит, что преступник снова начал охоту за гениальными умами в детективном сериале Швабра 2 сезон 7 серия от 09.12.2021.

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Смотреть онлайн сериал Швабра 2 сезон – 8 серия от 09.12.2021