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Video: Швабра 2 сезон: 8 серия смотреть онлайн — 09.12.2021

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Заключительный эпизод детективного сериала Швабра 2 сезон 8 серия от 09.12.2021 смотрите прямо сейчас на сайте СТБ. После спецоперации по поимке хулиганов с баллончиками Анна Швабрина попадает в больницу из-за осложнений в протекании ее беременности. Проведать ее приходят Николай и Катя, которые сообщают о задержании Вити. Анна шокирована тем, что Вершинин способен посадить за решетку собственного сына в сериале Швабра 2021. В больнице Катя также сталкивается со своей бывшей одноклассницей, которая просит девушку помочь ей. Ира уверена, что ее скоро убьют и хочет поговорить с генералом Сосновским лично. Но успеет ли Катя и ее папа спасти Иру, пока не произошло самое страшное? Смотрите онлайн в сериале Швабра 2 сезон 8 серия от 09.12.2021.

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