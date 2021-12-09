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Video: Швабра 2 сезон: 8 серія дивитися онлайн – 09.12.2021

Дивитися онлайн серіал Швабра 2 сезон - 8 серія від 09.12.2021. Український фільм Швабра 2 сезон серія 8 вже на сайті
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Заключний епізод детективного серіалу Швабра 2 сезон 8 серія від 09.12.2021 дивіться просто зараз на сайті СТБ. Після спецоперації по захопленню хуліганів з балончиками Анна Швабріна потрапляє до лікарні через ускладнення в перебігу її вагітності. Відвідати її приходять Микола та Катя, які повідомляють про затримання Віті. Анна шокована тим, що Вершинін здатний посадити за ґрати власного сина у серіалі Швабра 2021. У лікарні Катя також стикається зі своєю колишньою однокласницею, яка просить дівчину допомогти їй. Іра впевнена, що її незабаром уб’ють і хоче поговорити з генералом Сосновським особисто. Але чи встигне Катя та її тато врятувати Іру, доки не сталося найстрашніше? Дивіться онлайн у серіалі Швабра 2 сезон 8 серія від 09.12.2021.

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