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Video: Швабра 2 сезон: 7 серія дивитися онлайн – 09.12.2021

Дивитися онлайн серіал Швабра 2 сезон - 7 серія від 09.12.2021. Український фільм Швабра 2 сезон серія 7 вже на сайті
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Швабра | 09.12.2021 | 2021

Головні герої детективного серіалу Швабра 2 сезон 7 серія від 09.12.2021 дізнаються радісну новину – Анна чекає на дитину! Микола Вершинін звичайно ж хоче одружитися зі своєю коханою, проте Анна противиться його рішенню. Для неї шлюб не обов’язковий, але Микола наполягає на своєму. Вершиніну треба вирішити лише одну проблему – розлучитися з колишньою дружиною, про яку він уже багато років нічого не чув. У серіалі Швабра 2021 генералу Сосновському повідомляють тривожну інформацію. Чотири дні тому на вулиці Квітковій було знайдено тіло Андрія Михальова, якого отруїли тією ж речовиною, якою раніше Фатум намагався вбити Анну. А це означає, що злочинець знову розпочав полювання за геніальними умами у детективному серіалі Швабра 2 сезон 7 серія від 09.12.2021.

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