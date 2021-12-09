Головні герої детективного серіалу Швабра 2 сезон 7 серія від 09.12.2021 дізнаються радісну новину – Анна чекає на дитину! Микола Вершинін звичайно ж хоче одружитися зі своєю коханою, проте Анна противиться його рішенню. Для неї шлюб не обов’язковий, але Микола наполягає на своєму. Вершиніну треба вирішити лише одну проблему – розлучитися з колишньою дружиною, про яку він уже багато років нічого не чув. У серіалі Швабра 2021 генералу Сосновському повідомляють тривожну інформацію. Чотири дні тому на вулиці Квітковій було знайдено тіло Андрія Михальова, якого отруїли тією ж речовиною, якою раніше Фатум намагався вбити Анну. А це означає, що злочинець знову розпочав полювання за геніальними умами у детективному серіалі Швабра 2 сезон 7 серія від 09.12.2021.

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Дивитись онлайн серіал Швабра 2 сезон – 8 серія від 09.02.2021