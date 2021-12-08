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Video: Швабра 2 сезон: 6 серия смотреть онлайн — 08.12.2021

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Смотрите онлайн детективный сериал Швабра 2 сезон 6 серия от 08.12.2021, в котором Анне Швабриной удается хоть немного отвлечься от истории с Фатумом. Сын Вершинина Витя случайно потерял кота Кати Иннокентия, и теперь ему нужно как можно скорее найти животное, пока его хозяйка ничего не заметила. Витя обращается за помощью к Анне, чтобы ее гениальный ум помог подростку найти беглеца в сериале Швабра 2021. И пока Иннокентий успешно скрывается от Вити и Анны, Вершинин берется за новое расследование – отравление местного Дон Жуана. Накануне мужчина развлекался с одной из своих любовниц, которая вероятно и является его убийцей. В сериале Швабра 2 сезон 6 серия от 08.12.2021 вы узнаете, удастся ли героям найти преступницу и строптивого кота.

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