Дивіться онлайн детективний серіал Швабра 2 сезон 6 серія від 08.12.2021, в якому Анні Швабріній вдається хоч трохи відволіктися від історії з Фатумом. Син Вершиніна Вітя випадково загубив кота Каті Інокентія, і тепер йому потрібно якнайшвидше знайти тварину, поки його господиня нічого не помітила. Вітя звертається за допомогою до Анни, щоб її геніальний розум допоміг підлітку знайти втікача в серіалі Швабра 2021. І поки Інокентій успішно ховається від Віті та Анни, Вершинін береться за нове розслідування – отруєння місцевого Дон Жуана. Напередодні чоловік розважався з однією зі своїх коханок, яка, ймовірно, і є його вбивцею. У серіалі Швабра 2 сезон 6 серія від 08.12.2021 ви дізнаєтесь, чи вдасться героям знайти злочинницю та норовливого кота.

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Дивитись онлайн серіал Швабра 2 сезон – 7 серія від 09.02.2021