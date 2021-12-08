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Video: Швабра 2 сезон: 5 серия смотреть онлайн — 08.12.2021

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Швабра | 08.12.2021 | 2021

Вы смотрите сериал Швабра 2 сезон 5 серия от 08.12.2021, в которой Фатум снова намерен просить Анну сотрудничать с ним, и на этот раз его доводы гораздо более убедительны. Деньги, которые Фатум воровал из банка «Градиент» оседали на биткоин-аккаунте, который зарегистрирован на Николая Вершинина. И Анна должна как можно быстрее начать выполнять все задания врага, чтобы сфабрикованный компромат на Николая не стал достоянием общественности. Но это еще не все проблемы Швабриной и Вершинина. Бывшая девушка Николая Инна возглавила отдел, который займется внутренним расследованием убийства Светланы Пермикиной – девушки, которая была причастна к махинациям Фатума. Пытаться выстоять между двух огней будут главные герои сериала Швабра 2 сезон 5 серия от 08.12.2021.

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Смотреть онлайн сериал Швабра 2 сезон – 6 серия от 08.12.2021

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