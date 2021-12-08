Ви дивитеся серіал Швабра 2 сезон 5 серія від 08.12.2021, в якій Фатум знову має намір просити Анну співпрацювати з ним, і цього разу його аргументи набагато переконливіші. Гроші, які Фатум крав із банку «Градієнт», осідали на біткоїн-акаунті, який зареєстрований на Миколу Вершиніна. І Анна має якнайшвидше почати виконувати всі завдання ворога, щоб сфабрикований компромат на Миколу не став надбанням громадськості. Але це ще не всі проблеми Швабріної та Вершиніна. Колишня дівчина Миколи Інна очолила відділ, який займатиметься внутрішнім розслідуванням убивства Світлани Пермікіної – дівчини, яка була причетна до махінацій Фатума. Намагатися вистояти між двома вогнями будуть головні герої серіалу Швабра 2 сезон 5 серія від 08.12.2021.

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Дивитись онлайн серіал Швабра 2 сезон – 6 серія від 08.02.2021