Анне Швабриной снова придется вспомнить о Фатуме в детективном сериале Швабра 2 сезон 4 серия от 07.12.2021. Банк «Градиент», который недавно взломала Анна для Фатума, попадает в затруднительную ситуацию. Служба безопасности сообщает Швабриной, что деньги, которые она перевела на счет Фатума, чудесным образом вернулись. Но в сериале Швабра 2021 Анна понимает, что ее враг сделал это не по доброте душевной и даже не по ошибке. Все это оказалось лишь прикрытием, чтобы провернуть более крупную аферу и воровать миллионы, оставаясь незамеченным. Теперь в детективе Швабра 2 сезон 4 серия от 07.12.2021 Анне предстоит понять, как остановить этот процесс, пока «Градиент» окончательно не обанкротился.

Смотреть онлайн все серии сериала Швабра 2 сезон