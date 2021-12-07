Анні Швабріній знову доведеться згадати про Фатума в детективному серіалі Швабра 2 сезон 4 серія від 07.12.2021. Банк «Градієнт», який нещодавно зламала Анна для Фатума, потрапляє у скрутну ситуацію. Служба безпеки повідомляє Швабріній, що гроші, які вона перевела на рахунок Фатума, раптово повернулися. Але в серіалі Швабра 2021 Анна розуміє, що її ворог зробив це не з доброти душевної та навіть не помилково. Все це виявилося лише прикриттям, щоб провернути більшу аферу та красти мільйони, залишаючись непоміченим. Тепер у детективі Швабра 2 сезон 4 серія від 07.12.2021 Анна має зрозуміти, як зупинити цей процес, поки «Градієнт» остаточно не збанкрутував.

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