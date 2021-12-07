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Video: Швабра 2 сезон: 3 серия смотреть онлайн — 07.12.2021

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Швабра | 07.12.2021 | 2021

Не пропустите новое расследование Анны и Вершинина в сериале Швабра 2 сезон 3 серия от 07.12.2021 на сайте СТБ. Во время осмотра новой квартиры с Катей и Митей происходит странный случай – оказывается в апартаментах почти месяц проживал неизвестный, о котором хозяева жилья и не подозревали. Мужчина оставил в квартире своего кота и странные бумаги с вычислениями, которые главная героиня сериала Швабра 2021 Анна поспешила расшифровать. Незнакомец при помощи формул пытался предсказать исход боксерских матчей и согласно вычислениям делал ставки в букмекерской конторе. Странно то, что фирма находится прямо напротив арендованных апартаментов и взрывается на глазах у Николая, Мити, Анны и Кати. Как связан незнакомец, нелегально проживавший в чужой квартире, и взрыв букмекерской конторы? Эту задачу предстоит решить Анне и Николаю в детективном сериале Швабра 2 сезон 3 серия от 07.12.2021 на сайте СТБ.

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