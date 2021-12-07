Не пропустіть нове розслідування Анни й Вершиніна у серіалі Швабра 2 сезон 3 серія від 07.12.2021 на сайті СТБ. Під час огляду нової квартири із Катею та Митею трапляється дивний випадок – виявляється в апартаментах майже місяць проживав невідомий, про якого господарі житла нічого не підозрювали. Чоловік залишив у квартирі свого кота та дивні папери з обчисленнями, які головна героїня серіалу Швабра 2021 Анна поспішила розшифрувати. Незнайомець за допомогою формул намагався передбачити результат боксерських матчів та згідно з обчисленнями робив ставки у букмекерській конторі. Дивно, що фірма знаходиться просто навпроти орендованих апартаментів і вибухає на очах у Миколи, Міті, Анни й Каті. Як пов’язані незнайомець, який нелегально проживав в чужій квартирі, та вибух букмекерської контори? Цю задачу доведеться вирішити Анні й Миколі у детективному серіалі Швабра 2 сезон 3 серія від 07.12.2021 на сайті СТБ.

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Дивитись онлайн серіал Швабра 2 сезон – 4 серія від 07.02.2021