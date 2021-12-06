Жизнь гениальной Анны висит на волоске в детективном сериале Швабра 2 сезон 2 серия от 06.12.2021. Загадочный Фатум смог предугадать, что Швабрина попытается связаться с Николаем и доложить ему о своем местонахождении. Преступник сделал все для того, чтобы полиция не смогла найти Анну, но он недооценивал ум и быструю реакцию Вершинина. В сериале Швабра 2021 группе захвата удается найти дом Фатума и спасти Анну, однако самого преступника и след простыл. Швабрина не может справиться со своим поражением и впадает в глубокую депрессию. Смогут ли близкие люди помочь Анне выбраться из пучины самобичевания? Не пропустите историю экстраординарной женщины в детективном сериале Швабра 2 сезон 2 серия от 06.12.2021 на сайте СТБ.

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