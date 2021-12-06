Життя геніальної Анни висить на волосині у детективному серіалі Швабра 2 сезон 2 серія від 06.02.2021. Загадковий Фатум зміг передбачити, що Швабріна спробує зв’язатися з Миколою та доповісти йому про своє місцеперебування. Злочинець зробив усе для того, щоб поліція не змогла знайти Анну, але недооцінив розум і швидку реакцію Вершиніна. У серіалі Швабра 2021 групі захвату вдається знайти будинок Фатума і врятувати Анну, проте самого злочинця там вже не було. Швабріна не може впоратися зі своєю поразкою і впадає у глибоку депресію. Чи зможуть близькі люди допомогти Анні вибратися з безодні самобичування? Не пропустіть історію екстраординарної жінки у детективному серіалі Швабра 2 сезон 2 серія від 06.02.2021 на сайті СТБ.

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