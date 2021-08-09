Вы смотрите продолжение сериала Счастлива вопреки 3 серия от 09.08.2021 на сайте СТБ. Женя пытается прийти в себя после событий прошлой ночи. Иван Скрипник жестоко изнасиловал девушку на даче своего отца. Но Виноградову ждет еще одно потрясение – Оля рассказывает Жене, что Ивана нашли мертвым. Следователя застрелили из отцовского пистолета, на котором по трагической случайности есть отпечатки и самой Жени. В мелодраме Счастлива вопреки 2021 Самойлов окончательно уходит из семьи, и его жена начинает жаловаться на него в вышестоящие инстанции. И теперь Самойлов может потерять свою должность заведующего кафедрой, если не уладит конфликт со своей женой. Как же выпутаются герои из столь затруднительных ситуаций? Смотрите в 3 серии от 09.08.2021 мелодрамы Счастлива вопреки на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Счастлива вопреки – 4 серия от 09.08.2021