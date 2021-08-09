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Video: Щаслива попри все: 3 серія дивитися онлайн – 09.08.2021

Дивитися онлайн серіал Щаслива попри все - 3 серія від 09.08.2021. Український фільм Щаслива попри все серія 3 вже на сайті
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Ви дивитеся продовження серіалу Щаслива попри все 3 серія від 09.08.2021 на сайті СТБ. Женя намагається оговтатися після подій минулої ночі. Іван Скрипник жорстоко зґвалтував дівчину на дачі свого батька. Але на Виноградову чекає ще одне потрясіння – Оля розповідає Жені, що Івана знайшли мертвим. Слідчого застрелили з батьківського пістолета, на якому через трагічну випадковість є відбитки й самої Жені. У мелодрамі Щаслива попри все 2021 Самойлов остаточно йде з родини, і його дружина починає скаржитися на нього до вищих інстанцій. І тепер Самойлов може втратити свою посаду завідувача кафедри, якщо не владнає конфлікт зі своєю дружиною. Як же виплутаються герої з настільки скрутних ситуацій? Дивіться в 3 серії від 09.08.2021 мелодрами Щаслива попри все на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Щаслива попри все – 4 серія від 09.08.2021

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