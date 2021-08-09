У серіалі Щаслива попри все 4 серія від 09.08.2021 Толкунова Ірина намагається зробити все, щоб прогодувати родину. У професора все ще немає роботи, й з такою зіпсованою репутацією йому навряд чи вдасться її знайти. Ірина вирішує дати оголошення і запропонувати свої послуги репетитора з російської мови. Батьки Жені в серіалі Щаслива попри все 2021 вже місяць не можуть знайти для неї адвоката. Батько одного зі студентів Миколи радить звернутися до молодого юриста Артема Синявського. Адвокат не відразу погоджується допомогти, але все ж знаходить спосіб, як вибудувати лінію захисту Жені. Дівчині потрібно відмовитися від звинувачень в зґвалтуванні, тим самим позбавивши суд мотиву для вбивства. Але чи погодиться Виноградова на такий крок? Дізнаєтеся просто зараз в серіалі Щаслива попри все 4 серія від 09.08.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Щаслива попри все – 5 серія від 10.08.2021