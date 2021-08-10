Ви дивитеся гостросюжетний серіал Щаслива попри все 5 серія від 10.08.2021 на сайті СТБ. Після того як за наказом Скрипника Женю Виноградову перевели в іншу камеру, її життя опинилося під загрозою. Сусідки по камері намагаються вночі вбити дівчину, але Жені вдається дати відсіч. Тетяна Скрипник благає чоловіка дати дівчині шанс народити їхнього онука, і генерал знехотя погоджується виконати її прохання. Скрипник дає наказ шукати нових підозрюваних у справі про вбивство його сина, і слідчий починає опитувати людей, які були на дачі в ту злощасну ніч. Чи вдасться генералу знайти справжнього злочинця, який позбавив життя його сина? Дивіться в продовженні серіалу Щаслива попри все 5 серія від 10.08.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Щаслива попри все

Дивитися онлайн серіал Щаслива попри все – 6 серія від 10.08.2021