Серіал СТБ Щаслива попри все показує, наскільки важливо залишатися людиною і боротися за своє щастя навіть після того, як життя підкидає труднощі. Женя Виноградова і подумати не могла, що її колись звинуватять в махінаціях з валютою і будуть шантажувати! Народившись у професорській сім’ї, дівчина завжди була впевнена в своєму майбутньому. Її батько працював доцентом кафедри, а вона була аспіранткою. Але потім прийшли лихі 90-і, і життя професорської родини розбилося вщент об нову реальність. Женю звинуватили в злочині, якого вона не скоювала, і її батькові довелося йти на уклін до генерала. Проблема в тому, що син генерала, капітан Скрипник, затаїв давню образу на Женю… І це був тільки початок низки подій, які змінили життя дівчини раз і назавжди. Дивіться онлайн 16-серійну мелодраму Щаслива всупереч!

У ролях: Коломина Олена, Осипова Євгенія, Кузнецов Кирило, Коляда Інна, Зацепін Антон, Яцко Олександр, Берідзе Вахтанг, Вакула Олексій, Зубков Олексій, Батрак Наталія, Лаптєва Варвара, Віторган Еммануїл, Задніпровський Олександр, Стефанська Олена, Хижна Олена, Осипов Юрій

Сценарист: Абрикосова Ніна

Режисер: Осипов Юрій

Продюсер: Опалєв Валентин

Кількість серій: 16

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