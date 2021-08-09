Дивіться онлайн продовження серіалу Щаслива попри все 2 серія від 09.08.2021 на сайті СТБ. Батьки Жені дізнаються, чому їхня донька досі перебуває у відділку. Виноградов підключає свої зв’язки та виходить на генерала Скрипника, який наказує синові Івану відпустити Женю. Однак самолюбство слідчого знову зачепили, і він мріє помститися Виноградовій. Він приходить в університет до Жені та погрожує, що посадить Шуріка Самойлова за напад на міліціонера, якщо вона не погодиться на його умови. Дівчина йому відмовляє, але Ольга, яка стала свідком розмови, погоджується привезти Женю на дачу до Івана для обговорення угоди. Але що чекає на Виноградову на дачі Скрипника? Це ви дізнаєтеся в мелодрамі Щаслива попри все 2 серія від 09.08.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Щаслива попри все

Дивитися онлайн серіал Щаслива попри все – 3 серія від 09.08.2021