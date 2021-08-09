Дивіться онлайн зворушливу мелодраму про непросту долю – серіал Щаслива попри все 1 серія від 09.08.2021 на сайті СТБ. Життя Жені Виноградової можна було назвати безхмарним. Дівчина успішно вчилася в аспірантурі та мріяла про успішну кар’єру. Але всього лише один день змінив всі її плани. У серіалі Щаслива попри все 2021 Женя потрапила в скрутну ситуацію: героїня намагалася допомогти жінці на вулиці поміняти гроші у небезпечних міняйлів, але врешті решт сама потрапила у відділення міліції за підозрою у фінансових махінаціях. І, як на зло, слідчим виявився старий знайомий Жені – генеральський син Іван Скрипник, який таїв образу на дівчину довгі роки. Він пропонує Жені угоду – він її відпускає, але вона натомість повинна розплатитися з ним натурою. Принципова Женя йому відмовляє… Чи зможе дівчина вийти на свободу? Дивіться в мелодрамі Щаслива попри все 1 серія від 09.08.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Щаслива попри все – 2 серія від 09.08.2021