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Video: Счастлива вопреки: 1 серия смотреть онлайн – 09.08.2021

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Счастлива вопреки | 09.08.2021 | 2021

Смотрите онлайн трогательную мелодраму о непростой судьбе – сериал Счастлива вопреки 1 серия от 09.08.2021 на сайте СТБ. Жизнь Жени Виноградовой можно было назвать безоблачной. Девушка успешно училась в аспирантуре и мечтала о головокружительной карьере. Но всего один день изменил все ее планы. В сериале Счастлива вопреки 2021 Женя попала в затруднительную ситуацию: героиня пыталась помочь женщине на улице поменять деньги у грозных менял, но в итоге сама попала в отделение милиции по подозрению в финансовых махинациях. И как назло следователем оказался старый знакомый Жени – генеральский сын Иван Скрипник, который таил обиду на девушку долгие годы. Он предлагает Жене сделку – он ее отпускает, но она взамен должна расплатиться с ним натурой. Принципиальная Женя ему отказывает… Сможет ли девушка выйти на свободу? Смотрите в мелодраме Счастлива вопреки 1 серия от 09.08.2021 на сайте СТБ.

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