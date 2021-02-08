Сериал СТБ Счастлива вопреки показывает, насколько важно оставаться человеком и бороться за свое счастье даже после того, как жизнь подкидывает трудности. Женя Виноградова и подумать не могла, что ее когда-то обвинят в махинациях с валютой и будут шантажировать! Родившись в профессорской семье, девушка всегда была уверена в своем будущем. Ее отец работал доцентом кафедры, а она была аспиранткой. Но потом пришли лихие 90-е, и жизнь профессорской семьи разбилась вдребезги о новую реальность. Женю обвинили в преступлении, которого она не совершала, и ее отцу пришлось идти на поклон к генералу. Проблема в том, что сын генерала, капитан Скрипник, затаил давнюю обиду на Женю… И это было только начало череды событий, которые изменили жизнь девушки раз и навсегда. Смотрите онлайн 16-серийную мелодраму Счастлива вопреки!

В ролях: Коломина Алёна, Осипова Евгения, Кузнецов Кирилл, Коляда Инна, Зацепин Антон, Яцко Александр, Беридзе Вахтанг, Вакулов Алексей, Зубков Алексей, Батрак Наталья, Лаптева Варвара, Виторган Эммануил, Заднепровский Александр, Стефанская Елена, Хижная Елена, Осипов Юрий

Сценарист: Абрикосова Нина

Режиссер:Осипов Юрий

Продюсер: Опалев Валентин

Количество серий: 16

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