Ви дивитеся серіал Щаслива попри все 6 серія від 10.08.2021, в якій Тетяна Скрипник дізнається, що Женя Виноградова народила хлопчика. Дружина генерала хоче переконатися, що ця дитина – син Івана, і вирішує запитати у подруг Виноградової, чи був у неї хтось до її сина. Тетяна вирушає на ринок, на якому тепер змушена працювати Оля разом з Шуріком. Толкунова підтверджує факт батьківства Івана, а Тетяна пропонує дівчині укласти угоду. Оля розповідає Скрипник про все, що відбувається в житті Жені, а Тетяна робить так, щоб Толкунову на ринку не діставали місцеві гопники. Як тепер зміниться життя Виноградової після такої зради подруги? Дізнаєтеся просто зараз в серіалі Щаслива попри все 6 серія від 10.08.2021.

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Дивитися онлайн серіал Щаслива попри все – 7 серія від 10.08.2021