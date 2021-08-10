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Video: Счастлива вопреки: 6 серия смотреть онлайн – 10.08.2021

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Счастлива вопреки | 10.08.2021 | 2021

Вы смотрите сериал Счастлива вопреки 6 серия от 10.08.2021, в которой Татьяна Скрипник узнает, что Женя Виноградова родила мальчика. Жена генерала хочет убедиться, что этот ребенок – сын Ивана, и решает спросить у подруг Виноградовой, был ли у нее кто-то до ее сына. Татьяна отправляется на рынок, на котором теперь вынуждена работать Оля вместе с Шуриком. Толкунова подтверждает факт отцовства Ивана, а Татьяна предлагает девушке заключить сделку. Оля рассказывает Скрипник обо всем, что происходит в жизни Жени, а Татьяна делает так, чтобы Толкунову на рынке не доставали местные гопники. Как теперь изменится жизнь Виноградовой после такого предательства подруги? Узнаете прямо сейчас в сериале Счастлива вопреки 6 серия от 10.08.2021.

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