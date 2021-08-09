В сериале Счастлива вопреки 4 серия от 09.08.2021 Толкунова Ирина пытается сделать все, чтобы прокормить семью. У профессора все еще нет работы, и с такой подпорченной репутацией ему вряд ли удастся ее найти. Ирина решает дать объявление и предложить свои услуги репетитора по русскому языку. Родители Жени в сериале Счастлива вопреки 2021 уже месяц не могут найти для нее адвоката. Отец одного из студентов Николая советует обратиться к молодому юристу Артему Синявскому. Адвокат не сразу соглашается помочь, но все же находит способ, как выстроить линию защиты Жени. Девушке нужно отказаться от обвинений в изнасиловании, тем самым лишив суд мотива для убийства. Но согласится ли Виноградова на такое шаг? Узнаете прямо сейчас в сериале Счастлива вопреки 4 серия от 09.08.2021 на сайте СТБ.

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