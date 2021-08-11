Вы смотрите остросюжетный сериал Счастлива вопреки 11 серия от 11.08.2021, в котором проходит несколько лет после событий прошлой серии.

Петр Самойлов теперь известный в городе экстрасенс. Шурик, Лена, Люба и Ксюша помогают ему находить новых клиентов, и к нему приходят даже крупные бизнесмены.

Женя и Денис вместе ведут его дела, что очень не нравится маме девушки. Ангелина устала от вечных пьяных застолий Дениса и его партнеров, а также от вечного прислуживания зятю. Женщина постоянно высказывает дочери свое недовольство, но Женя считает, что без Дениса они просто не выживут. Сможет ли Виноградова все-таки разорвать токсичные отношения с гражданским мужем? И что станет последней каплей в их отношениях? Смотрите прямо сейчас в сериале Счастлива вопреки 11 серия от 11.08.2021 на сайте СТБ.

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