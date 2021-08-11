Ви дивитеся гостросюжетний серіал Щаслива попри все 11 серія від 11.08.2021, в якому проходить декілька років після подій минулої серії.

Петро Самойлов тепер відомий в місті екстрасенс. Шурік, Олена, Люба і Ксюша допомагають йому знаходити нових клієнтів, і до нього приходять навіть великі бізнесмени.

Женя і Денис разом ведуть його справи, що дуже не подобається мамі дівчини. Ангеліна втомилася від вічних п’яних застіль Дениса і його партнерів, а також від вічного прислуговування зятю. Жінка постійно виказує доньці своє невдоволення, але Женя вважає, що без Дениса вони просто не виживуть. Чи зможе Виноградова все ж таки розірвати токсичні стосунки з цивільним чоловіком? І що стане останньою краплею в їхніх стосунках? Дивіться просто зараз в серіалі Щаслива попри все 11 серія від 11.08.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Щаслива попри все – 12 серія від 11.08.2021