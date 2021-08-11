У серіалі Щаслива попри все 12 серія від 11.08.2021 Женя виганяє Дениса з дому, після того як вона дізналася, що саме через нього колись викрали її сина. Шурік теж відмовляється від свого друга, але наостанок Денис просить розповісти, що пов’язує Женю і Корабльова. Так він дізнається, що Миколка – онук покійного генерала Самойлова, а значить він багатий спадкоємець. У Олени Самойлової в мелодрамі Щаслива попри все 2021 починає налагоджуватися особисте життя вперше за роки самотності після самогубства Діми. Колишній студент її батька Андрій, який стає новим клієнтом Петра, починає залицятися до дівчини. Невже Олена нарешті стане щасливою? Дивіться просто зараз в серіалі Щаслива всупереч 12 серія від 11.08.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Щаслива попри все – 13 серія від 12.08.2021